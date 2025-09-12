Снимак удеса у БиХ: Возио у контра правцу и ударио два аута

Извор:
У петак, 12. септембра, се у сарајевском насељу Ковачићи, у улици Загребачка, догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала три путничка возила.
Аутомобил је прешао у контра смјер и без кочења ударио у два аутомобила која су се кретала правилно.
На возилима је причињена значајна материјална штета, а снимак несреће забиљежила је камера на једном од аутомобила који је учествовао у удесу.
Видео јасно показује тренутак када возило прелази у супротан смјер и удара у колону аутомобила.
Из Оперативног центра МУП-а КС нису имали информација о овом удесу. Није познато да ли има повријеђених.