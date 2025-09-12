Logo
Србија: Отео човјеку бицикл, па га тукао!

Извор:

Телеграф

12.09.2025

22:35

Србија: Отео човјеку бицикл, па га тукао!
Фото: Танјуг/АП

Дрски напад и крађа бицикла снимљени су јуче у једној јавној гаражи на Новом Београду, а видео је узнемирио цијели Београд!

Наиме, на запису, објављеном са Инстаграм профила, са надзорних камера, види се најпре сцена када је, засад неидентификовани млађи мушкарац покушао да украде бицикл.

Власник је успио да га заустави и поврати бицикл, али је након краће препирке нападач насрнуо на њега, ударио га и поново узео двоточкаш, након чега је по,бегао.

Цијели догађај забиљежиле су сигурносне камере, а полиција је обавијештена и трага за починиоцем!

(телеграф)

