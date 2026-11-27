Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Добоју ослободио је оптужбе Слађана Станојевића (29) из Дервенте за разбојништво у аутомат клубу у Дервенти у марту ове године.
Пресуду је изрекло судско вијеће Окружног суда у Добоју, наводећи да Станојевић није крив за дјело које му је стављено на терет. Станојевић је у притвору Казнено-поправног завода у Добоју провео више од осам мјесеци.
”Према оптуженом је укинут притвор у којем се налазио од 14. марта ове године и одмах је пуштен на слободу. Оптужени је ослобођен и плаћања трошкова кривичног поступка, који падају на терет буџета”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
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Пљачка се догодила 13. марта око четири часа иза поноћи. У оптужници се наводило да је Станојевић маскиран бијелом тканином преко лица дошао до аутомат клуба. Пријетећи пиштољем, непознате марке и серијског броја, раднику И.М. наредио је да легне на под. Радник је потрбушке легао и разбојник га је питао гдје је новац. Радник је одговорио да се новац налази у ладицама на шанку и разбјоник је из њих украо 9.045 КМ и побјегао с лица мјеста.
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