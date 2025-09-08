Стравична несрећа: Возила уништена, повријеђени леже на улици

Извор:
Телеграф
08.09.2025
08:03
Коментари:0
Четири особе су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос, око 6.30 часова догодила на Карабурми.
Како Телеграф.рс незванично сазнаје, једна особа задобила је тешке тјелесне повреде.
Несрећа се догодила у Вишњичкој улици, а на лицу мјеста су екипе Хитне помоћи који пружају помоћ повријеђенима.
Занимљивости
Колико се "уштеди" времена кад се вози 160, а не 100 km/h?
У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, а повријеђени су затечени како леже на коловозу.
На снимцима са лица мјеста се види да су два возила уништена малтене до непрепознатљивости.
На лицу мјеста је и полиција која обавља увиђај.
У овом дијелу града стварају се огромне гужве.
Свијет
2 д0
Сцена
2 д0
Србија
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму