Стравична несрећа: Возила уништена, повријеђени леже на улици

Извор:

Телеграф

08.09.2025

08:03

Коментари:

0
Стравична несрећа: Возила уништена, повријеђени леже на улици
Фото: Телеграф.рс

Четири особе су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос, око 6.30 часова догодила на Карабурми.

Како Телеграф.рс незванично сазнаје, једна особа задобила је тешке тјелесне повреде.

Карабурма-удес-08092025 02
Карабурма-удес-08092025 02

Несрећа се догодила у Вишњичкој улици, а на лицу мјеста су екипе Хитне помоћи који пружају помоћ повријеђенима.

voznja auto saobracaj put

Занимљивости

Колико се "уштеди" времена кад се вози 160, а не 100 km/h?

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, а повријеђени су затечени како леже на коловозу.

Карабурма-удес-08092025
Карабурма-удес-08092025

На снимцима са лица мјеста се види да су два возила уништена малтене до непрепознатљивости.

На лицу мјеста је и полиција која обавља увиђај.

У овом дијелу града стварају се огромне гужве.

Коментари (0)
