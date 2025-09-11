Судар три аута у Бањалуци, огромне гужве

Извор:
АТВ
11.09.2025
18:14
Коментари:0
Огромне гужве формирале су се у дијелу Бањалуке након судара три возила, јавља новинар АТВ-а са мјеста догађаја.
До удеса је дошло прије Ребровачког моста, након чега су се формирале велике колоне возила.
На мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај.
За сада нема информација да ли у незгоди има повријеђених особа, као ни детаља шта се тачно десило.
Возачима се савјетује да заобилазе овај дио града како би избјегли гужве.
