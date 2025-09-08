Logo
Супружнике ударио шаком у главу!

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПС Источно Ново Сарајево ухапсили су М.Р. из тог града због сумње да је шаком у главу ударио брачни пар, наносећи им тјелесне повреде.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је М.Р. осумњичен да је починио кривична дјела угрожавање сигурности и тјелесна повреда.

” М.Р. се сумњичи да је дана 7. септембра упутио пријетње по живот породице супружника из Источног Новог Сарајева и истим нанио тјелесне повреде. О свему обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање предмета”, наводе у полицији.

