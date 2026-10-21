Сви ухапшени у акцији ”Стријелац” пуштени на слободу

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:3
Свих девет особа које су ухапшене у акцији ”Стријелац”, усмјерене на расвјетљавање покушаја убиства Ђокана Мијатовића у Брчком, пуштени су на слободу, потврдио је АТВ-у секретар Тужилаштва Брчко дистрикта Јасмин Суљић.
”Након криминалистичке обраде све особе су пуштене на слободу и нико од њих нема статус осумњиченог. Циљ акције су били претреси, односно прикупљање доказа у вези са кривичним дјелом покушај убиства. Истрага се наставља”, рекао је Суљић.
У акцији је ухапшено девет особа из Тузле и Лончара, те су извршени претреси на 14 локација.
„У претресима су пронађени и привремено одузети предмети важни за даље вођење кривичног поступка, између осталог, оружје, већа количина муниције, те одређена количина наркотичких средстава. Над осумњиченима је извршена криминалистичка обрада”, саопштила је полиција Брчко дистрикта.
Додају да се даља истрага наставља и да ће послије предузимања додатних истражних радњи тужилаштву бити поднесен извјештај.
Хроника
Покушај убиства Ђокана Мијатовића: Ухапшено осам особа, претреси на 14 локација
Подсјетимо, Ђокан Мијатовић, портир у Влади Брчко дистрикта који ради и као обезбјеђење у ноћном клубу, 10. августа ове године рањен је хицима из ватреног оружја испред своје куће у улици Михајла Пупина у Брчком. На њега су пуцала два маскирана мушкарца, који су га мотоциклом пратили до куће. Погођен је са пет метака и задобио је пет прострелних и једну устрелну рану руку и ногу.
Током истраге дошло се до сумње да је напад на Мијатовића највјероватније био наручен због тога што је, радећи као обезбјеђење у ноћном клубу, дошао у сукоб са двојицом мушкараца које је избацио из клуба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч6
Хроника
5 ч3
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Тренутно на програму