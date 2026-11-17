Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Новом Граду трага за непознатим починиоцем који је из једне породичне куће украо одређену количину новца.
Како је саопштено из Полицијске управе Приједор, крађа је пријављена Полицијској станици Нови Град, након чега је о свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор.
Надлежни тужилац изјаснио се да у овом случају постоје елементи кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полиција ради на расвјетљавању овог кривичног дјела и проналаску починиоца.
Иначе, на подручју Полицијске управе Приједор током протекла 24 часа евидентирана су укупно четири кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и три саобраћајне незгоде, наведено је у полицијском извјештају за 16. новембар.
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