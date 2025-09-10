Logo
Тешка несрећа! Аутомобил подлетио под воз на релацији Бањалука-Добој

Извор:

АТВ

10.09.2025

21:56

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Путнички аутомобил је ударио у воз ''Жељезница Републике Српске'' који је саобраћао на релацији Бања Лука-Добој.

Све се догодило вечерас у 20 часова на прелазу између пословних центара Челинац-Јошавка.

''Видjевши возило на пружном прелазу, возач је поступио по прописима, дао упозоравајуће сигнале и почео да кочи, али нажалост судар није могао да се избјегне'', саопштиле су ''Жељезнице Републике Српске''.

Хапшење нападача на Чарлија Кирка

Свијет

Погледајте хапшење човјека који је пуцао на сарадника Доналда Трампа

Поред Службе за ванредне ситуације, на лице мјеста су, након пријаве ванредног догађаја, изашли и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисије за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске.

Истрага је у току, а ''Жељезнице Републике Српске'' су обезбиједиле аутобуски превоз за своје путнике док траје истрага.

аница лазар иг

Сцена

39 година млађа дјевојка Лазара Ристовског показала модрице

Компанија наглашава да је пружни прелаз на којем се догодио ванредни догађај обезбијеђен ''Крстом Светог Андреје'', саобраћајним знацима на путу и ​​троуглом видљивости.

''Жељезнице Републике Српске'' су још једном апеловале на све учеснике у саобраћају да прилагоде вожњу условима пута и временским условима, те да се зауставе испред пружног прелаза, поштујући саобраћајну сигнализацију, јер ће се само на тај начин избјећи и смањити незгоде и инциденти који могу имати трагичне посљедице.

