Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

Извор:
Фактор.ба
11.09.2025
22:42
Коментари:0
Вечерас је дошло до тешке саобраћајне несреће на аутопуту Бања Лука – Градишка.
Удес се догодио у саобраћајној траци из правца Градишке, близу излаза Топола.
Према незваничним информацијама возило или више њих пробило је заштитну ограду између двије саобраћајне траке.
Полиција обезбјеђује мјесто догађаја а на аутопуту, се сигнализацијом, возачи упозоравају да успоре вожњу.
Још нема информација да ли је у удесу било повријеђених али по стању возила које је „покупило“ више десетина метара дупле банкине тешко је да није прошло без озљедама пише Фактор магазин.
