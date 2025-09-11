Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

Logo
Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробио заштитну ограду

Фактор.ба

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Вечерас је дошло до тешке саобраћајне несреће на аутопуту Бања Лука – Градишка.

Удес се догодио у саобраћајној траци из правца Градишке, близу излаза Топола.

Према незваничним информацијама возило или више њих пробило је заштитну ограду између двије саобраћајне траке.

Полиција обезбјеђује мјесто догађаја а на аутопуту, се сигнализацијом, возачи упозоравају да успоре вожњу.

Још нема информација да ли је у удесу било повријеђених али по стању возила које је „покупило“ више десетина метара дупле банкине тешко је да није прошло без озљедама пише Фактор магазин.

