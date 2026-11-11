Logo

Тешка саобраћајка у БиХ: Шкодом ударио пјешака

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 12:03

Коментари:

0
Тешка саобраћајка у БиХ: Шкодом ударио пјешака

Полицијској станици Доњи Вакуф синоћ око 18.50 сати пријављена је саобраћајна несрећа која се догодила на магистралном путу М-5, у мјесту Комар код Доњег Вакуфа.

У овој саобраћајној несрећи учествовали су возило Шкода, којим је управљао Х. К. (63) из Доњег Вакуфа и пјешак Н. Ш. (49), такође из Доњег Вакуфа.

Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК), 49-годишњак је задобио теже повреде.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Старац (77) из Приједора осумњичен за силовање суграђанке!

"О свему је обавијештена дежурна тужилац Кантоналног тужилаштва Травник, која је овластила припаднике ОКП ПС Доњи Вакуф да изврше увиђајне мјере и радње на мјесту несреће, с циљем утврђивања свих околности и документовања ове саобраћајне несреће, саопштено је из МУП-а СБК.

(Ослобођење)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Повријеђен пјешак

Доњи Вакуф

Коментари (0)

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Старац (77) из Приједора осумњичен за силовање суграђанке!

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

ПУ Бањалука: Троје ухапшених због удеса

2 ч

0
Спровођење Предрага Иванића ухапшеног у акцији "Сјена 2".

Хроника

Акција ”Сјена 2” Предраг Иванић спроведен у ОЈТ Бањалука!

2 ч

0
Змај од Шипова

Хроника

Змај од Шипова поново на мети полиције: Физички напао суграђанина

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима