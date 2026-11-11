Тешка саобраћајка у БиХ: Шкодом ударио пјешака

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Доњи Вакуф синоћ око 18.50 сати пријављена је саобраћајна несрећа која се догодила на магистралном путу М-5, у мјесту Комар код Доњег Вакуфа.
У овој саобраћајној несрећи учествовали су возило Шкода, којим је управљао Х. К. (63) из Доњег Вакуфа и пјешак Н. Ш. (49), такође из Доњег Вакуфа.
Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК), 49-годишњак је задобио теже повреде.
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"О свему је обавијештена дежурна тужилац Кантоналног тужилаштва Травник, која је овластила припаднике ОКП ПС Доњи Вакуф да изврше увиђајне мјере и радње на мјесту несреће, с циљем утврђивања свих околности и документовања ове саобраћајне несреће, саопштено је из МУП-а СБК.
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