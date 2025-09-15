Тешка саобраћајка у Приједору: Једно пребачено на УКЦ Српске

Извор:
АТВ
М.С. из Приједора тешко је повријеђен синоћ у саобраћајној незгоди на путу Приједор - Сански Мост те је пребачен на Универзитетски клинички центра Републике Српске, наведено је у саопштењу Полицијске управе Приједор.
Како наводе из полиције, у незгоди су учествовали М.С. који је возио форда и Д.Г. из Србије који је управљао теретним возилом.
"Полицијској управи Приједор 14.09.2025. године око 20,30 часова пријављено је да се на магистралном путу Приједор - Сански Мост у мјесту Алишићи догодила саобраћајна незгода у којој је тешко повријеђено једно лице“, навели су.
Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, јер одговорним понашањем доприносимо својој и безбједности свих других учесника.
