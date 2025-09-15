Тежак удес у БиХ: Аутом ударио три пјешака

Извор:
У недјељу, 14. септембра око 18.20 сати у Улици маршала Тита у Мостар догодила се саобраћајна несрећа у којој су повријеђена три пјешака.
Ова информација потврђена је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
У несрећи је учествовао С. Ч. који је управљао возилом марке Пежо.
Како наводе из полиције од је ударио пјешаке М. Г. (2007), који је задобио тешке тјелесне повреде и Е. Д. (2008) и Х. С. (2008), који су задобили повреде неутврђеног степена.
С догађајем је упознат мјеродавни тужилац те је обављен увиђај.
