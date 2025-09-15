Logo
Тежак удес у БиХ: Аутом ударио три пјешака

15.09.2025

12:10

Тежак удес у БиХ: Аутом ударио три пјешака

У недјељу, 14. септембра око 18.20 сати у Улици маршала Тита у Мостар догодила се саобраћајна несрећа у којој су повријеђена три пјешака.

Ова информација потврђена је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

У несрећи је учествовао С. Ч. који је управљао возилом марке Пежо.

Kremlj

Србија

Руска обавјештајна служба послала упозорење Србији

Како наводе из полиције од је ударио пјешаке М. Г. (2007), који је задобио тешке тјелесне повреде и Е. Д. (2008) и Х. С. (2008), који су задобили повреде неутврђеног степена.

С догађајем је упознат мјеродавни тужилац те је обављен увиђај.

