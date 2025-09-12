Трагедија у БиХ: Огласила се докторица која је примила преминулу бебу

12.09.2025
15:48
Коментари:0
Поводом трагичне смрти једанаестомјесечне бебе из Коњица огласила се докторица Ламија Велагић, која је тог дана била дежурни љекар у Општој болници Коњиц, те изнијела приказ догађаја кобног дана.
Хроника
Одређен притвор Ахмеду Кастратију осумњиченим за убиство
Како наводи у поступању са пацијентом, по важећем протоколу, слушала је упутства приправног надлежног и надређеног специјалисте педијатра, преносе "Вијести".
Њено обраћање прочитајте у наставку:
"Поводом несретног догађаја који се десио у нашем граду – а који је резултирао смрћу малољетног дјетета од 11,5 мјесеци – али и због неаргументованих натписа и коментара у јавности, осјећам потребу да се – као дежурни доктор тога дана – огласим и дам увид у слику стварних дешавања:
Наиме, дана 7.9.2025. године била сам дежурни љекар (као млади љекар по вокацији сам љекар опште праксе) у Општој болници Коњиц.
У 17:04 дјечак од 11,5 мјесеци је упућен из Хитне медицинске помоћи Дома здравља Коњиц (ХМП) у Ургентни центар Опште болнице Коњиц (УЦ). Дјечак је дошао у пратњи оца и нене, мајка није била присутна.
Пошто га нисам могла пронаћи у здравственом систему, упитала сам нену да ли је дијете заведено у систем службе здравствене заштите, на шта сам добила одговор да дијете никада није здравствено осигурано.
Регион
Земљотрес у близини Глине, осјетио се и у Загребу
Разлог упуте у УЦ била је повишена тјелесна температура. У разговору са оцем сазнајем да је дијете дан раније имало температуру 37,5 степени, те да је у неколико наврата повратило и имало дијареју. Даље наводи да се дијете храни искључиво хапама. Приликом прегледа дјетета тјелесна температура му је била 38.5 степени, било је блиједо, доимало се исцрпљено, тахипноично (убрзано дисање), аускултаторно на срцу се чула тахикардична срчана акција (убрзан рад срца), без шумова, а на плућима пооштрен дисајни шум.
Остали налаз је био неупадан. Одмах сам наложила да се узме узорак крви за лабораторијску анализу (ККС, ДКС, ЦРП, ШУК, УРЕА, КРЕАТИНИН), да се уради рендгенски снимак плућа, те у циљу спуштања тјелесне температуре да се дадне Волтарен чепић за дјецу. Контактирали су ме из лабораторије да су вриједности шећера у крви повишене на апарату, што сам провјерила измјеривши шећер у крви на траку.
Пошто је вриједност шећера била врло висока (износила је 17.5), одмах сам позвала приправног надлежног педијатра, наглашавајући му могућност кетоацидозе и инфективног стања, те да остали налази нису још увијек били готови, али да ме је овакво стање алармирало.
Србија
Пронађено тијело дјевојке: Таласи је повукли са стијена у море
Желим нагласити да сам у даљем поступању са пацијентом, а по протоколу, била дужна слушати упуте приправног надлежног и мени надређеног специјалисте педијатра. Педијатар ми је тада рекао да не може доћи у болницу да прегледа дијете због бола у скочном зглобу, те да му пошаљем рендгенску слику плућа и да га назовем када буду готови сви налази.
Након 10 минута, поново сам контактирала педијатра због пристиглих налаза. Тада ми је он дао упуту да дијете пошаљем на Педијатрију СКБ Мостар. Ја сам му рекла да ћу припремити све и послати санитет (наглашавам то сам увијек и у ранијим случајевима радила), на шта сам добила упуту од надлежног педијатра да се транспорт обави приватним возилом.
Након завршеног разговора, медицински техничари ми саопштавају да су оца и дијете измјестили у засебну собу ради немилих призора, будући да је у том моменту у пријемни дио УЦ стигло возило ХМП са повријеђеним мотористом.
Одмах сам отишла до оца и саопштила му став педијатра, да налази нису најбољи, те да наши капацитети нису у могућности испитати тачан узрок стања дјетета.
Наглашавам, нити у једном моменту оцу нисам рекла да немамо санитетско возило, него напротив, ја сам упркос упути надређеног љекара специјалисте, упитала оца 'Имате ли превоз, да Вам ипак обезбиједимо санитет?'.
Отац је рекао: 'Одвешћу га сам'.
На моје питање има ли некога да иде с њим до Мостара, да буде уз дијете, одговорио ми је: 'Покупићу му мајку' и отишао је.
Око 18:30 отац, дијете и нена су напустили УЦ.
Све горе наведено сам још раније доставила надлежним здравственим установама. У даљем поступању по овом случају спремна сам на сарадњу са свим надлежним институцијама", стоји у поруци Велагићеве.
Подсјетимо, једанаестомјесечна беба из Коњица преминула на путу према Универзитетској клиничкој болници Мостар.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму