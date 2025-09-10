Требињцу обећали инвалидску пензију, па га преварили за 5.000 КМ

Извор:
Глас Српске
10.09.2025
15:16
Требињска полиција привела је и испитала З. Т. и М. П. због сумње да су преварили Требињца за 5.000 КМ обећавши му да ће му помоћи да добије инвалидску пензију.
Ради се о особама које су познати у Требињу као варалице, а жртва је старија особа чији су лаковјерност и неупућеност искористили да га преваре.
Из Полицијске управе Требиње рекли су да им је овај случај пријављен у сриједу.
"Пријављено је да су З.Т. и М.П. стекли противправну имовинску корист у износу од 5.000КМ, на начин да су оштећеног довели у заблуду да ће остварити инвалидску пензију. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво које је догађај квалификовало као кривично дјело превара", саопштено је из полиције, пише "Глас Српске".
