Требињцу обећали инвалидску пензију, па га преварили за 5.000 КМ

Извор:

Глас Српске

10.09.2025

15:16

Marke Konvertibilna marka Novac
Фото: Централна банка

Требињска полиција привела је и испитала З. Т. и М. П. због сумње да су преварили Требињца за 5.000 КМ обећавши му да ће му помоћи да добије инвалидску пензију.

Ради се о особама које су познати у Требињу као варалице, а жртва је старија особа чији су лаковјерност и неупућеност искористили да га преваре.

nuzdic

Република Српска

Нуждић: Над Србима са Озрена извршен злочин библијских размјера

Из Полицијске управе Требиње рекли су да им је овај случај пријављен у сриједу.

"Пријављено је да су З.Т. и М.П. стекли противправну имовинску корист у износу од 5.000КМ, на начин да су оштећеног довели у заблуду да ће остварити инвалидску пензију. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво које је догађај квалификовало као кривично дјело превара", саопштено је из полиције, пише "Глас Српске".

Тагови:

Требиње

превара

