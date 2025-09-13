Три године скривао леш оца у помоћној просторији, а сада је донесена коначна пресуда

13.09.2025
Апелациони суд у Новом Саду донио је коначну пресуду у случају Јожефа Мичика (38), смањујући му казну затвора са 20 на 17 година због убиства његовог оца (57).
Пресуда је правноснажна, што значи да се Мичик упућује на издржавање казне, при чему му се у казну урачунава вријеме проведено у притвору од 10. јуна 2024. године.
"Жалба браниоца окривљеног делимично је усвојена, само у дијелу одлуке о казни, тако да Апелациони суд у Новом Саду преиначује првостепену пресуду и одређује казну од 17 година затвора", наводи се у одговору Вишег суда у Суботици.
Подсјећамо, случај је шокирао јавност када је у јуну 2024. године откривено да је Јожеф Мичик брутално убио свог оца користећи лопату, а затим тијело умотао у ћебад и чаршаве и сакрио у помоћној просторији породичне куће.
Злочин је остао неоткривен три године, док брат осумњиченог, Силвестер Мичик, није пријавио нестанак оца. Током тог периода, Јожеф Мичик је свом брату давао лажне информације о оцу, тврдећи да је у затвору или болестан, све док комшије нису откриле истину.
Виши суд у Суботици првостепеном пресудом у априлу 2025. године осудио је Мичика на 20 година затвора због тешког убиства по члану 114, став 1, тачка 10 Кривичног законика.
Против те пресуде жалбе су поднијели и Више јавно тужилаштво и бранилац окривљеног. Током поступка, истакнуто је да су породични сукоби и психички проблеми окривљеног могли допринијети овој трагедији.
