Тројици ”Пантера” предложен притвор, осталима затражене мјере забране

Извор:
АТВ
15.09.2025
11:51
Коментари:0
Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора члановима Удружења ”Пантер” Ахмеду Џиновићу, Харису Берхамовићу и Семиру Султановићу, осумњиченима за насилничко понашање, уцјену и друго.
Џиновић је испитан у КПЗ Бихаћ, гдје се налази на издржавању казне, док се Берхамовић налази у бјекству и за њим је расписана оперативна потрага.
”Џиновићу, Берхамовићу и Султановићу притвор је предложен због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе, поновити кривично дјело, а Џиновићу и Берхамовићу и због опасности од бјекства”, наводе у Кантоналном тужилаштву у Сарајеву.
Осталим осумњиченима Исмету Поробићу, Алдину Чанчару, Јасмину Хаџићу, Алему Хаџићу и Лајли Султановић предложене су мјере забране. И то забрану напуштања мјеста боравишта, забрану међусобног комуницирања и састајања и обавезно јављање надлежној ПУ једном седмично.
Група се сумњичи да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела; насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.
О приједлогу ће одлучитати Општински суд у Сарајеву.
