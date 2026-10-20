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Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

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20.10.2026 10:46

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Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

Д.В. из Брода ухапшен је јуче због сумње да је претукао другу особу у овом граду и нанио му тешке тјелесне повреде.

"Полицијски службеници Полицијске станице Брод су јуче, 19.10.2026. године, лишили слободе лице иницијала Д.В. из Брода, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. За наведено лице постоје основи сумње да је 18.10.2026. године на подручју општине Брод физички напало друго лице и нанијело му тешке тјелесне повреде", наводе из ПУ Добој.

Оштећено лице је превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци ради пружања љекарске помоћи.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току.

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УКЦ Републике Српске

претучен мушкарац

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