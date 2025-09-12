Logo
Туча у кафићу, ухапшен Бањалучанин

АТВ

12.09.2025

11:03

Бањалучанин Ј.К. ухапшен је након напада на мушкарца у угоститељском објекту у Бањалуци.

Инцидент се десио у четвртак 11. септембра око 17:55 часова.

На терет му се ставља да је физички напао мушко лице у угоститељском објекту и тиме починило кривично д‌јело тјелесна повреда.

Србија

Преминуо краљ Еурокрема

"Испитивањем на присуство алкохола код лица Ј.К. је утврђено присуство од 1,25 g/kg алкохола у организму. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", наводе из ПУ Бањалука.

хапшење

ПУ Бањалука

