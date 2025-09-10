Туга у Мостару: Посљедњи опраштај од бебе која је преминула на путу до болнице

10.09.2025
18:09
Коментари:0
Породица, бројна родбина и пријатељи дошли су данас код џамије Спиљани код Коњица да се опросте од маленог Џениса Дурановића који је преминуо на путу ка болници у Мостару.
У харему џамије клањана је џеназа 11-мјесечној беби.
Родитељи бебе тврде да у болници нису имали санитетско возило да испрате бебу према Мостару, па су је они морали возити у свом аутомобилу у пратњи полиције, но из Опште болнице Коњиц демантују, пише Аваз.
