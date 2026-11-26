Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:1
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Насеру Орићу на терет ставља да је, након покушаја убиства Косте Пандуревића, организовао криминалну групу да помогне Ђорђу Ждрали у бјекству и спријечи доказивање кривичног дјела.
”Сви до сада прикупљени докази указују на постојање основане сумње да је осумњичени Насер Орић, након извршења кривичног дјела тешко убиство у покушају на штету оштећеног К.П. организовао криминалну групу са тачно подјељеним улогама састављену од чланова Мустафе Мустафића и Месуда Мустафића, Николине Шљивић и Синише Дерганца с циљем да помогне у бјекству осумњичених Ђорђа Ждрала и Далибора Бартуле, спријечи доказивање кривичног дјела, те незаконим утицајем на оштећеног, издејствује да исти да лажан исказ како се не би прикупили докази да је Ђорђе Ждрале пуцао из вареног оружја на оштећеног”, саоштило је Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Додају да је притвор предложен за свих пет осумњичених због опасности од бјекства, бојазни да би боравком на слободи могли уништити или сакрити доказе и трагове важне за кривични поступак, ометати кривични поступак утицајем на осумњиченог Ђорђа Ждралу који се и даље налази у бјекству, због опасности од понаваљања кривичног дјела које се осумњиченима ставља на терет, тежине кривичног дјела, као и начина извршења и посљедица кривичног дјела.
Хроника
Орићев бранилац: Тужилаштво да истражи откуд лажи о мом брањенику у јавности
Подсјетимо Орић, Шљивићева, Дерганц и Мустафа осумњичени да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело спречавање доказивања у предмету покушаја тешког убиства Косте Пандуревића, за које је осумњичен одбјегли Ђорђе Ждрале. Мустафа Мустафић осумњичен је да је у саставу криминалног удружења помагао Ждрали у бјекству и скривању.
Хроника
Пуцар: Не постоји разлог да рочиште буде затворено за јавност
Сви су ухапшени у акцији ”Емисар” у којој су извршени претреси на више локација које су користили осумњичени и том приликом је пронађено и одузето осам пиштоља, 30.000 КМ, 10.000 евра, више мобилних телефона, рачунар и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
Хроника
Појачане мјере обезбјеђења испред Окружног суда Бањалука
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
22 ч7
Хроника
1 д6
Хроника
1 д3
Хроника
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму