Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

АТВ

11.09.2025

19:02

Изгорјело ауто Небојше Вукановића
Вјештак који је стигао из Бањалуке урадио је вјештачење возила Небојше Вукановића које је синоћ изгорјело, за АТВ кажу из требињског Тужилаштва.

"Прегледано је комплет возило и пронађено је жариште. Изузети су брисеви и одређене компоненте из возила које ће накнадно бити предмет вјештачења. Тек након тога ће се знати да ли је возило намјерно запаљено или је у питању самозапаљење", АТВ-у каже Срђан Вукановић портпарол Тужилаштва у Требињу.

Подсјећамо, лидеру Листе за правду и ред синоћ је пред породичном кућом изгорио аутомобил. Вукановић тврди да му је аутомобил запаљен свега пет минута након што га је паркирао.

У марту је Вукановићу пред кућом изгорио још један аутомобил.

