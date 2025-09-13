У акцији ''Игман'' ухапшене 3 особе: Заплијењено 628 грама сканка

Аутор:Огњен Матавуљ
13.09.2025
19:51
Коментари:0
У наставку акције ”Игман” градишка полиција ухапсила је три особе и заплијенила 628 грама сканка, потврђено је за АТВ.
Акција је усмјерена на откривање и сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе дрога. Прије два дана су ухапшени Д.К. из Градишке, Б.Г. из Тузле, С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке, те је пронађено и заплијењено око 220 грама сканка и 50 грама спида.
"У наставку акције ухапшене су три особе. Код једног осумњиченог у претресу је пронађено и одузето 606 грама сканка, док су од друге двојице одузета 22 грама сканка", каже извор АТВ-а.
Више детаља биће познато по окончању акције.
Република Српска
8 ч0
Друштво
8 ч2
Љубав и секс
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
34
21
25
21
20
21
17
Тренутно на програму