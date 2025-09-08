Logo
У Бањалуци ухапшен Раде Николић!

Аутор:

Огњен Матавуљ

08.09.2025

11:31

У Бањалуци ухапшен Раде Николић!

Бањалучка полиција ухапсила је вишеструког пресутпника Радета Николића (60) из Зворника на основу потјернице за кривично дјело преваре.

У ПУ Бањлука наводе да је Николић ухапшен на основу централне потјернице коју је за њим расписао Основни у Модричи.

”Након хапшења лице је предато службеницима Окружног центра Судске полиције у Добоју”, наводе у ПУ Бањалука.

Николић је полицији познат као вишеструки преступник против којег је покренуто на десетине поступака због превара. Средином јула ухапшен је у Требињу због сумње да је више особа довео у заблуду, прибављајући себи имовинску корист.

Због превара је хапшен и Бањалуци када је унајмљивао стан, за који није плаћао најам, а из стана је украо и телевизор. Полиција је тада код њега пронашла и фалсификовану возачку дозволу и личну карту БиХ на име Михаило Миливојац. На исто име је имао и лажну личну карту Србије. Због тога је пријављен и за фалсификовање исправе. У то вријеме Основни суд у Бијељини је за њим расписао чак шест потрага због кривичног дјела преваре.

