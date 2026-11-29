Аутор:АТВ редакција
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У кориту ријеке Врбас, у насељу Ведро Поље на подручју Бугојна, у недјељу око 9.45 часова пронађено је беживотно тијело Зијаде Хускић (63). Њен нестанак пријављен је у петак, потврдио је МУП Средњобосанског кантона.
Како је наведено, проналазак тијела током претраге корита ријеке Врбас Полицијској станици Бугојно пријавио је припадник Ватрогасног друштва Бугојно.
Нестанак Зијаде Хускић супруг Б. Х. из Бугојна пријавио је Полицијској станици Бугојно у петак, 27. новембра.
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Навео је да се његова супруга, рођена 1963. године у Прозору, а настањена у Бугојну, „самовољно удаљила од куће истог дана око 14 часова те да јој се од тада губи сваки траг“.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва у Травнику, који је овластио службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно да обаве увиђај и друге потребне истражне радње.
Приликом тих активности потврђен је идентитет пронађене жене.
Узрок смрти за сада није саопштен.
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