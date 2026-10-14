У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Добриња данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали једно моторно возило и бицикл.
Како је потврђено за портал Радиосарајево из МУП-а КС, несрећа се догодила у улици Сулејмана Филиповића на кружном току.
Том приликом једна особа задобила је лакше тјелесне повреде.
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Увиђај на мјесту несреће обавиће полицијски службеници надлежне Полицијске станице Добриња.
Више информација о околностима несреће биће познато након обављеног увиђаја.
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