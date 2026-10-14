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У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена

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14.10.2026 13:27

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У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена
Фото: Envato/travelarium

У сарајевском насељу Добриња данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали једно моторно возило и бицикл.

Како је потврђено за портал Радиосарајево из МУП-а КС, несрећа се догодила у улици Сулејмана Филиповића на кружном току.

Том приликом једна особа задобила је лакше тјелесне повреде.

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Увиђај на мјесту несреће обавиће полицијски службеници надлежне Полицијске станице Добриња.

Више информација о околностима несреће биће познато након обављеног увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

удес

МУП Кантон Сарајево

увиђај

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