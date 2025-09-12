Logo
У судару мотоцикла и аута повријеђено двоје Нијемаца

АТВ

12.09.2025

У судару мотоцикла и аута повријеђено двоје Нијемаца

Двоје Нијемаца повријеђено је у саобраћајној несрећи која се догодила у Сурјану код Мркоњић Града када је дошло до судара мотоцикла и аутомобила.

У ПУ Мркоњић Град наводе да се несрећа догодила јуче у 16.50 часова.

”У незгоди су учествовали аутомобил ”дачиа” којим је управљао К.Ч. из Градишке и мотоцикл којим је управљао држављанин Њемачке. У незгоди су повријеђени возач мотоцикла и његова сапутница”, наводе у ПУ Мркоњић Град.

Након несреће обоје су упућени на лијечење у УКЦ Републике Српске.

”Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току”, наводе у полицији.

