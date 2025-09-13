У току велика акција "Кавез": Претреси на седам локација у БиХ

Извор:
По налогу и под надзором поступајућих тужитељки Тужилаштва Кантона Сарајево, истражиоци Специјална јединица Управе полиције МУП-а КС у сарадњи са ФУП-ом, СИПА-ом, МУП-овима УСК и ХНК, у суботу ујутро започели су реализацију акције кодног назива „Кавез“.
У току су претреси на седам локација на подручју Кантона Сарајево, ХНК и УСК.
“Очекује се лишење слободе више чланова Удружења „Пантер“. Сумњиче се да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела, насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома. Истовремено, истражитељи полицијских агенција трагају за материјалним и дигиталним доказима наводних снимака почињених на штету дјеце”, саопштено је из Тужилаштва КС.
Акција која је у току реализира се уз асистенцију Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ, пишу Независне.
