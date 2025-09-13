Logo
Large banner

У току велика акција "Кавез": Претреси на седам локација у БиХ

Извор:

Независне

13.09.2025

08:09

Коментари:

0
У току велика акција "Кавез": Претреси на седам локација у БиХ
Фото: СИПА

По налогу и под надзором поступајућих тужитељки Тужилаштва Кантона Сарајево, истражиоци Специјална јединица Управе полиције МУП-а КС у сарадњи са ФУП-ом, СИПА-ом, МУП-овима УСК и ХНК, у суботу ујутро започели су реализацију акције кодног назива „Кавез“.

У току су претреси на седам локација на подручју Кантона Сарајево, ХНК и УСК.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Камчатку, проглашена опасност од цунамија

“Очекује се лишење слободе више чланова Удружења „Пантер“. Сумњиче се да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела, насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома. Истовремено, истражитељи полицијских агенција трагају за материјалним и дигиталним доказима наводних снимака почињених на штету дјеце”, саопштено је из Тужилаштва КС.

novac evri

Свијет

Код пензионера из БиХ пронађено 42.100 евра, сумња се на прање новца

Акција која је у току реализира се уз асистенцију Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ, пишу Независне.

Подијели:

Таг:

претреси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Камчатку, проглашена опасност од цунамија

Свијет

Снажан земљотрес погодио Камчатку, проглашена опасност од цунамија

37 мин

0
Код пензионера из БиХ пронађено 42.100 евра, сумња се на прање новца

Свијет

Код пензионера из БиХ пронађено 42.100 евра, сумња се на прање новца

49 мин

0
Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

Занимљивости

Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

57 мин

0
Svetislav Pešić, Evrobasket

Кошарка

Пешић: Дошло је вријеме да се пронађе нови селектор

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner