У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.09.2025

15:02

Коментари:

1
У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен
Фото: АТВ

Зворничка полиција ухапсила је Ј.Х. (24) из тог града због сумње да је напао и шакама изударао полицијског инспектора, који је усљед удараца изгубио свијест и задржан је на лијечењу у Болници Зворник.

У ПУ Зворник наводе да Ј.Х. осумњичен да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности. Незванично сазнајемо да је инспектор при повратку с посла наишао на Ј.Х. на улици, те га је упозорио да чини саобраћајни прекршај. Осумњичени га је наког тога напао, оборио на земљу и наставио да га удара.

”Ј.Х. се сумњичи да је 8. септембра око 23.40 часова, након што је упозорен на чињење собраћајног прекршаја, физички напао полицијског службеника који је том приликом задобио повреде усљед којих је изгубио свијест”, наводе у ПУ Зворник.

Полицијски службеник је ради указивања љекарске помоћи превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник гдје је и задржан на лијечењу.

”Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста. Осумњичени је приликом хапшења одбио да се подвргне тестирању на присуство алкохола у организму. Након завршене криминалистичке обраде осумњичени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато Окружном јавном тужилаштву Бијељина на даље поступање”, саопштила је ПУ Зворник.

Иначе, Ј.Х. је и раније привођен и довођен у везу са одређеним кривичним дјелима.

napad na policajca

Зворник

Коментари (1)
