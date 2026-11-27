Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Зеници истражује тежак случај нестанка 70-годишњег мушкарца, за којег се сумња да је убијен. У оквиру истраге ухапшен је мушкарац из Зенице, док потрага за тијелом несталог и даље траје.
Према незваничним сазнањима портала 072инфо, сумња се да је унук усмртио свог дједа, а као могући мотив злочина спомиње се 15.000 КМ, колико је старији мушкарац наводно имао код себе.
Министарство унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона саопштило је да је нестанак мушкарца иницијала И. М., рођеног 1956. године, пријављен Полицијској станици Немила 20. новембра.
Одмах након пријаве полиција је покренула потрагу. Међутим, током истраге прикупљени су докази који упућују на сумњу да је почињено кривично дјело убиства.
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Даљњом истрагом полицијски службеници дошли су до сазнања која с овим случајем повезују Е. С., рођеног 1998. године, из Зенице.
Осумњичени је ухапшен 26. новембра, а након криминалистичке обраде предат је у петак, 27. новембра, у надлежност Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.
Према незваничним информацијама, тијело мушкарца наводно је превезено аутомобилом и бачено у ријеку Босну. Истражитељи су пронашли трагове крви у возилу које је претходно наводно било на дубинском прању.
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Полиција протеклих дана интензивно трага за тијелом несталог мушкарца, као и за предметом који је наводно кориштен приликом извршења кривичног дјела.
Службеници Сектора криминалистичке полиције, под надзором Кантоналног тужилаштва ЗДК и у сарадњи с другим полицијским агенцијама, настављају истрагу.
Полиција за сада није службено потврдила родбинску повезаност осумњиченог и несталог мушкарца, као ни наводе да је новац био мотив убиства.
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