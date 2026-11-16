Учитељ клавијатуре из Шамца осумњичен за обљубу 14-годишње ученице

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Добоју затражило је одређивање једномјесечног притвора за Р.Б. из Шамца због сумње да је починио кривично дјело обљубе над дјететом млађим од 15 година.
Како је саопштило ОЈТ Добој осумњиченом се на терет ставља да је, за вријеме држања приватних часова свирања клавијатуре, више пута остваривао физичке нежељене контакте са 14-годишсом дјевојчицом у намјери задовољавања свог полног нагона.
”Осумњечени се терети да је у периоду од марта до 14. јуна 2026. године у својој породичној кући у општини Шамац за вријеме држања приватних часова из свирања клавијатуре, у намјери задовољавања свог полног нагона, у више наврата остваривао физичке нежељене контакте са малољетном жртвом, рођеном 2012. године, знајући да је малољетна и да је млађа од 15 година, те да између њих постоји велика несразмјера у зрелости и у узрасту, чиме је извршио неку другу полну радњу са дјететом млађим од 15 година”, саопштило је ОЈТ Добој.
Додају да је притвор предложен због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће боравком на слободи поновити кривично дјело.
”Одлучујући о приједлогу за одређивање мјере притвора, судија за претходни поступак Основног суда у Шамцу је 11. новембра прихватио приједлог тужиоца и одредио притвор осумњиченом Р.Б. у трајању од мјесец дана”, наводи се у саопштењу.
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