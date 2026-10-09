Удес код Тропика: Још већи колапс у најави

Аутор:Стеван Лулић
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Мањи удес догодио се код Тржног центра "Тропик" у насељу Лазарево у Бањалуци што је довело до још већих гужви у овом дијелу града.
Још увијек нема информација да ли је неко у овој незгоди повријеђен, али је на возилима настала материјална штета.
Тачне околности под којима је дошло до удеса за сада нису познате.
Возачима се савјетује да, уколико су у могућности, користе друге правце како би избјегли гужву.
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