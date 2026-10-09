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Удес код Тропика: Још већи колапс у најави

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09.10.2026 15:23

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Удес код Тропика
Фото: Вибер

Мањи удес догодио се код Тржног центра "Тропик" у насељу Лазарево у Бањалуци што је довело до још већих гужви у овом дијелу града.

Још увијек нема информација да ли је неко у овој незгоди повријеђен, али је на возилима настала материјална штета.

Тачне околности под којима је дошло до удеса за сада нису познате.

Возачима се савјетује да, уколико су у могућности, користе друге правце како би избјегли гужву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

удес

Бањалука

незгода

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