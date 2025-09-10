Ухапшен Бањалучанин: Имао 3,24 промила, ауто није регистровано, таблице погрешне

Извор:
АТВ
10.09.2025
09:51
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је Д.К. из овог града и одузела му ауто након што је возио са 3,24 промила алкохола у крви. Утврђено је и да возило није регистровано, да таблице нису од тог возила, а и да ово лице има више до 2.000 неплаћених казни.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалукa, 09.09.2025. године лишили су слободе лице Д.К. из Бањалуке, због почињених прекршаја из чланова 174., 207., и 209. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници су око 12,45 часова су у мјесту Драгочај контролисали путничко возило марке „Fiat“ којим је управљало наведено лице. Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.К. је утврђено присуство од 3,24 g/kg aлкохола у организму, а провјерама је утврђено да наведено возило није регистровано, те да се на возилу налазе неприпадајуће регистарске ознаке.
Провјерама је утврђено да је лице Д.К. вишеструки повратник у чињењу прекршаја и да има евидентиран дуг у Регистру новчаних казни у износу од 2.245 КМ.
Због наведених прекршаја и због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од лица Д.К. је одузето предметно возило, наводе из ПУ Бањалука
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму