Ухапшен мушкарац из БиХ: Данима мастурбирао пред купачима

Извор:

Агенције

11.09.2025

18:19

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Хрватска полиција ухапсила је јуче мушкарца из БиХ (65) јер је данима мастурбирао гледајући купаче на плажи на предјелу Бабиног кука у Дубровнику.

Дубровачкој полицији случај је пријављен 6. септембра, а након тога је проведено криминалистичко истраживање с циљем проналаска наведене особе.

Удес код Ребровачког моста

Хроника

Судар три аута у Бањалуци, огромне гужве

Утврђено је како се ради о држављанину Босне и Херцеговине који је странац на привременом боравку у Хрватској.

"Ухапшен је током јутарњих сати јуче, 10. септембра, након чега је доведен у просторије полиције гдје је криминалистичким истраживањем утврђено како се на описан начин непримјерено понашао у више наврата у посљедње двије седмице вријеђајући при том моралне осјећаје грађана", наводе из Полицијске управе дубровачко-неретванске.

Осумњичени је уз оптужни приједлог због почињеног прекршаја одведен на Општински суд у Дубровнику.

hitna pomoc

Хроника

Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра

Тамо му је рјешењем суда одређено задржавање у трајању од 15 дана након чега је предан у дубровачки затвор.

Подијели:

Тагови:

Дубровник

masturbacija

хапшење

Хрватска

