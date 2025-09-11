Ухапшен мушкарац из БиХ: Данима мастурбирао пред купачима

Извор:
11.09.2025
18:19
Хрватска полиција ухапсила је јуче мушкарца из БиХ (65) јер је данима мастурбирао гледајући купаче на плажи на предјелу Бабиног кука у Дубровнику.
Дубровачкој полицији случај је пријављен 6. септембра, а након тога је проведено криминалистичко истраживање с циљем проналаска наведене особе.
Утврђено је како се ради о држављанину Босне и Херцеговине који је странац на привременом боравку у Хрватској.
"Ухапшен је током јутарњих сати јуче, 10. септембра, након чега је доведен у просторије полиције гдје је криминалистичким истраживањем утврђено како се на описан начин непримјерено понашао у више наврата у посљедње двије седмице вријеђајући при том моралне осјећаје грађана", наводе из Полицијске управе дубровачко-неретванске.
Осумњичени је уз оптужни приједлог због почињеног прекршаја одведен на Општински суд у Дубровнику.
Тамо му је рјешењем суда одређено задржавање у трајању од 15 дана након чега је предан у дубровачки затвор.
