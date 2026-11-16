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Ухапшен због насиља у породици, полиција му одузела аутоматску пушку и експлозивна средства

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АТВ редакција
16.11.2026 12:09

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Бањалучка полиција је ухапсила лице М.О. из Лакташа због сумње да је починило кривична дјела насиље у породици или породичној заједници и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Приликом поступања по пријави насиља у породици, полиција је код осумњиченог пронашла и одузела аутоматску пушку марке „Zastava M70 AB2“ калибра 7,62 милиметра са припадајућим оквиром.

Том приликом одузете су и четири тромблонске мине модела „М60 P1“, четири ручне зелене бомбе модела „М50 P3“, једна црна ручна бомба модела „М75“, као и спорогорећи штапин дужине 2,39 метара.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против осумњиченог ће бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима, саопштено је из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Лакташи

ПУ Бањалука

насиље у породици

Оружје

експлозивна направа

хапшење

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