Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција је ухапсила лице М.О. из Лакташа због сумње да је починило кривична дјела насиље у породици или породичној заједници и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Приликом поступања по пријави насиља у породици, полиција је код осумњиченог пронашла и одузела аутоматску пушку марке „Zastava M70 AB2“ калибра 7,62 милиметра са припадајућим оквиром.
Том приликом одузете су и четири тромблонске мине модела „М60 P1“, четири ручне зелене бомбе модела „М50 P3“, једна црна ручна бомба модела „М75“, као и спорогорећи штапин дужине 2,39 метара.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против осумњиченог ће бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима, саопштено је из ПУ Бањалука.
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