Аутор:Огњен Матавуљ
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МУП Зеничко-добојског кантона ухапсио је Е.С. (28) из Зенице због сумње да је убио И.М. (70), чији је нестанак пријављен 20. новембра, а тијело још није нађено.
Како је саопштио МУП ЗДК пријаву о нестанку И.М. запримила је Полицијска станица Немила 20. новембра у 22.50 часова. У пријави се наводило да се И.М. тога дана око 12.30 часова удаљио од куће.
”Одмах по запримању пријаве, полицијски службеници Управе полиције МУП ЗДК предузели су низ оперативних мјера и радњи на терену, те су прикупили одређене доказе, који указују да је извршено кривично дело убиство на штету лица И.М, чији је нестанак претходно пријављен”, наводи се у саопштењу.
Додаје се да је о свему обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, по чијем налогу су предузете истражне радње при чему се дошло до сазнања да се у везу са убиством може довести Е.С. (28) из Зенице.
”Полицијски службеници су 26. новембра ухапсили С.Е. због сумње да је починио кривично дјело убиство. Након криминалистичке обраде он је данас предат у надлежност тужилаштва уз извјештај о почињеном кривичном дјелу”, саопштила је полиција.
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Додају да се, у сарадњи са другим полицијским агенцијама, наставља рад на проналаску тијела оштећеног и документовању свих околности под којима је ово кривично дело почињено.
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