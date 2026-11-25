Аутор:АТВ редакција
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Петоро ухапшених у акцији "Емисар", који се терете за помагање осумњиченом за покушај тешког убиства Ђорђу Ждрали, спроведени су вечерас у Окружни суд у Бањалуци.
Републичко јавно тужилаштво затражило је одређивање притвора за ухапшене, а одлуку о томе донијеће судија за претходни поступак Окружног суда.
Притвор је затражен за Насера Орића, Николину Шљивић, Месуда и Мустафу Мустафића и Синишу Дерганца.
Они су осумњичени за скривање и лажирање доказа те ометање доказног поступка у случају покушаја тешког убиства Косте Пандуревића, за шта је осумњичен Ђорђе Ждрале, преноси Срна.
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