Аутор:АТВ редакција
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У акцији ”Транспортер” Федерална управа полиције је ухапсила држављанина Црне Горе Б.Д. (34) и А.К. (23) из Сарајева код којих је пронађено и одузето 50 килограма канабиса и 17.000 евра у кешу.
Како је саопштио ФУП осумњичени су ухапшени у Сарајеву, приликом примопредаје дроге, а осумњичени су за неовлаштени промет дрогом.
”По наредби Суда БиХ извршени су претреси осумњичених, камиона ”Ман” и аутомобила ”голф 6” и том приликом пронађено је и одузето око 50 килограма канабиса, више мобилних телефона, новац у износу већем од 17.000 евра, као и други предмети који се могу довести у везу с извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштио је ФУП.
Додају да је привремено одузет камион, црногорских регистарских ознака, као и ”голф 6”, бх. таблица.
”Ухапшени Б.Д. и А.К. биће спроведени у службене просторије Федералне управе полиције, гдје ће над њима бити извршена криминалистичка обрада, Након тога ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предати у даљу надлежност Тужилаштва БиХ”, наводи се у саопштењу.
Федерална управа полиције наглашава да наставља континуирано предузимати активности на спречавању и сузбијању злоупотребе дрога, те интензивно радити на откривању, документовању и расвјетљавању кривичних дјела из области неовлаштеног промета дрогом, као и идентификацији и процесуирању особа које се доводе у везу с извршењем наведених кривичних дјела.
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