УИО одузела кријумчарену робу у вриједности 176.000 КМ

Службеници Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ су током више контрола на подручју регионалног центра Тузла привремено одузели 2.061 комад текстилних производа и обуће у вриједности 176.000 КМ, саопштено је из ове управе.
Роба је одузета у оквиру појачаних контрола службеника УИО на царинама, гдје су детаљно прегледана теретна возила и предузетници.
Службеници УИО су 3. септембра претресом теретног возила, осим редовно пријављене робе - пива, пронашли 920 комада текстилних производа /тренерке и фармерке/, који су били скривени, кријумчарени и намијењени за тржиште БиХ.
Осим тога, службеници су 9. септембра, код увозника, осим редовно пријављене робе, пронашли и 355 комада текстилних производа и обуће /тренерке, јакне, патике/, који су били скривени и кријумчарени за тржиште БиХ.
Током провјере промета и поријекла робе код самосталног предузетника са подручја Тузле 10. септембра, пронађено је 786 комада текстилних производа /тренерке, мајице/ за које није постојала законом прописана документација.
