Утопила се дјевојка у мору код Луштице

Извор:

Телеграф

11.09.2025

21:51

Утопила се дјевојка у мору код Луштице
Фото: Pixabay

Рониоци и службеници Пловне јединице безуспјешно су данас поподне у мору код Луштице покушавали да пронађу и извуку беживотно тијело девојке из Србије.

Девојка из Врњачке Бање утопила се данас око 15 часова, код рта Весло на Луштици, док се на једној од стијена фотографисала са пријатељицом.

У том тренутку, како се вјерује, узбуркано море и таласи повукли су дјевојку.

Савановић прославио диплому

Република Српска

Станивуковићев колега из ПДП-а завршио факултет након 13 година

Екипе полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку беживотно тијело дјевојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су им да приђу.

Због тога ће акција извлачења бити настављена ујутру.

(телеграф)

