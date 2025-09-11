Утопила се дјевојка у мору код Луштице

Извор:
Телеграф
11.09.2025
21:51
Рониоци и службеници Пловне јединице безуспјешно су данас поподне у мору код Луштице покушавали да пронађу и извуку беживотно тијело девојке из Србије.
Девојка из Врњачке Бање утопила се данас око 15 часова, код рта Весло на Луштици, док се на једној од стијена фотографисала са пријатељицом.
У том тренутку, како се вјерује, узбуркано море и таласи повукли су дјевојку.
Екипе полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку беживотно тијело дјевојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су им да приђу.
Због тога ће акција извлачења бити настављена ујутру.
