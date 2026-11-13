УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак насиља над пацијентом психијатрије у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Локални зенички портал "Зеницаблог" објавио је видеоснимак надзорних камера из Кантоналне болнице Зеница (КБЗ) повезан са случајем физичког насиља над пацијентом на Одјељењу психијатрије КБЗ, због којег је ухапшено пет запосленика ове здравствене установе.
Према раније објављеним информацијама, случај се односи на 24-годишњег пацијента из Бугојна, а догађај је надлежним органима пријављен из управе и менаџмента болнице.
Након пријаве услиједиле су истражне радње и хапшење осумњичених запосленика.
Према писању овог портала, сумњу у првобитну верзију догађаја изазвале су околности након што су техничари пријавили напад пацијента.
Преглед снимка потом је отворио питања о њиховом поступању и (не)прописности процедуре и употреби силе према младићу.
Ријеч је о десетак минута снимка који приказују поступање у неколико ситуација, а портал наводи да су полиција и тужилаштво од управе Болнице преузели цјелокупан снимак дешавања протеклих дана на том Одјељењу.
Менаџмент Кантоналне болнице Зеница саопштио је да су подузете законске и институционалне мјере ради утврђивања свих чињеница. Из болнице су поручили да имају нулту толеранцију према насиљу, непрофесионалном понашању и нарушавању медицинске етике.
Одговорност осумњичених, те евентуалну одговорност пропуста правовременог и адекватног надзора над њиховим радом, као и све околности догађаја биће предмет даљњег поступања надлежних институција.
Очекује се да данас током дана Тужилаштво затражи притвор за петорицу осумњичених.
Приведени су, те се у полицијском задржавању до одлуке суда и тужилаштва налазе, Б.М.(35), Х.В. (34), К.Л. (24), С.С. (37) и М.Д. (36), сви техничари запосленици КБ Зеница, пише Зеницаблог.
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