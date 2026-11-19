Аутор:АТВ редакција
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У насељу Поријечани код Високог у ноћи с 18. на 19. новембар активирана је експлозивна направа.
У експлозији није било повријеђених, а на неколико објеката настала је материјална штета, потврдила је за портал ЦрнаХроника Јасмина Чуњало, портпарол Управе полиције МУП-а ЗДК.
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Полицијска станица Високо запримила је пријаву да је направу активирала непозната особа. Полиција је обавила увиђај и о догађају обавијестила дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва ЗДК.
На фотографији с мјеста догађаја види се полицијска трака постављена преко улице. Полицијски службеници настављају рад на расвјетљавању и документовању случаја.
“Дана 18/19. 11. 2026. године Полицијска станица Високо запримила је пријаву да је у току ноћи у мјесту Поријечани непозната особа активирала експлозивну направу. Том приликом није било повријеђених лица, а наступила је материјална штета на неколико објеката.
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О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва ЗДК, извршен је увиђај на лицу мјеста, те полицијски службеници настављају даљи рад на расвјетљавању и документовању предметног догађаја.” – потврдила је Јасмина Чуњало, портпарол Управе полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона.
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