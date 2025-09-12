Logo
Large banner

Возач погинуо у стравичном судару код Добоја

Извор:

АТВ

12.09.2025

14:10

Коментари:

0
Судар Текућица
Фото: Уступљена фотографија

Добојлија З.М. погинуо је, док су двије особе повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Текућица код Добоја.

У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила у 9.55 часова на регионалном путу Добој - Петрово.

”У саобраћајној незггди учествовао је ”рено”, којим је управљало З.М. из Добоја и ”ауди” за чијим воланом је био А.М. из Грачанице, с којим се возио Д.М. из Добоја. Усљед задобијених повреда З.М. је на мјесту погинуо, док су А.М. и Д.М. превезени у болницу ”Свети апостол Лука” у Добоју ради пружања љекарске помоћи”, наводе у ПУ Добој.

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Тачне околности несреће се истражују, а према незваничним информацијама радило се о директном судару.

Подијели:

Тагови:

Добој

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner