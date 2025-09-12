Возач погинуо у стравичном судару код Добоја

Извор:
АТВ
12.09.2025
14:10
Добојлија З.М. погинуо је, док су двије особе повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Текућица код Добоја.
У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила у 9.55 часова на регионалном путу Добој - Петрово.
”У саобраћајној незггди учествовао је ”рено”, којим је управљало З.М. из Добоја и ”ауди” за чијим воланом је био А.М. из Грачанице, с којим се возио Д.М. из Добоја. Усљед задобијених повреда З.М. је на мјесту погинуо, док су А.М. и Д.М. превезени у болницу ”Свети апостол Лука” у Добоју ради пружања љекарске помоћи”, наводе у ПУ Добој.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Тачне околности несреће се истражују, а према незваничним информацијама радило се о директном судару.
