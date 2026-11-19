Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се данас око 16.40 сати догодила у мостарском насељу Цим повријеђена је пјешакиња, док се возач путничког аутомобила удаљио с мјеста несреће.
Како је за Херцеговина.инфо потврдила портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош, жена је возилом Хитне медицинске помоћи превезена у Центар за ургентну медицину ради указивања љекарске помоћи.
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''Полицијски службеници подузимају потребне мјере и радње ради утврђивања свих околности саобраћајне несреће и проналаска возача'' казала је Милош.
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Степен повреда за сада није познат.
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