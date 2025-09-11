Запаљен аутомобил Небојше Вукановића, огласила се требињска полиција

Извор:
АТВ
11.09.2025
10:24
Коментари:4
Требињска полиција је заједно са дежурним тужиоцем ОЈТ у Требињу обавила увиђај на аутомобилу марке "Ford Fiesta" на коме је избио пожар, а који је у власништву лица иницијала Н.В. из Требиња.
"Полицијска станица Требиње је 10. септембра 2025. године, око 22:30 часова запримила пријаву да је избио пожар на наведеном путничком аутомобилу", саопштено је из полиције.
Полицијски службеници предузимају све мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу у циљу расвјетљавања наведеног догађаја.
Хроника
Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње
Подсјећамо, Небојши Вукановић, народном посланику листе За правду и ред, поново је синоћ запаљен аутомобил испред породичне куће.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму