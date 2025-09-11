Logo
Запаљен аутомобил Небојше Вукановића, огласила се требињска полиција

Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића
Фото: RTRS

Требињска полиција је заједно са дежурним тужиоцем ОЈТ у Требињу обавила увиђај на аутомобилу марке "Ford Fiesta" на коме је избио пожар, а који је у власништву лица иницијала Н.В. из Требиња.

"Полицијска станица Требиње је 10. септембра 2025. године, око 22:30 часова запримила пријаву да је избио пожар на наведеном путничком аутомобилу", саопштено је из полиције.

Полицијски службеници предузимају све мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу у циљу расвјетљавања наведеног догађаја.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

Подсјећамо, Небојши Вукановић, народном посланику листе За правду и ред, поново је синоћ запаљен аутомобил испред породичне куће.

