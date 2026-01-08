Logo
Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића
Фото: Facebook

Беживотно тијело Цвијана Симића (27), чији нестанак је пријављен 4. јануара, пронађено је у сриједу, 7. јануара, приликом претреса терена у мјесту Сурјан, у општини Мркоњић Град, око 14.20 часова, у мочвари поред ријеке Врбас.

"Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град у присуству доктора мртвозорника Дома здравља 'Доктор Јован Рашковић' Мркоњић Град", стоји у саопштењу Полицијске управе Мркоњић Град.

Идентификацијом беживотног тијела утврђено је да се ради о лицу мушког пола Ц.С. из Италије чији је нестанак пријављен 04.01.2026. године Полицијској управи Бањалука.

Од стране поступајућег тужиоца наложена је обдукција тијела смртно страдалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске у Бањалуци.

Подсјећамо, Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци.

Нестанак је пријављен 4. јануара и његов аутомобил опел астра снимљен је на подручју Сурјана код Мркоњић Града.

