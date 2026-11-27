Аутор:Огњен Матавуљ
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Завршним ријечима тужилаштва и одбране у Окружном суду у Бањалуци окончано је суђење Бобану Ђекићу (29) из Прњавора, по оптужници за изазивање саобраћајне несреће у којој је погинула четворочлана породица из Србије. Пресуда ће бити изречена 30. новембра.
У завршним ријечима тужилаштво је тражило да се оптужени огласи кривим и казни у складу са законом, док је одбрана тражила ослобађајућу пресуду. Током суђења вјештаци тужилаштва и одбране имали су различите ставове у погледу начина на који се несрећа догодила, због чега је суд наложио треће вјештачење.
Несрећа се догодила 27. августа 2023. године око 20.30 часова у Доњим Штрпцима код Прњавора, када је дошло до удара ”пасата” у неисправни ”пежо 206” који је, као пјешак, гурао Александар Јовановић (19). У удару је погинуо Александар, његов брат Дејан Јовановић (23), мајка Видосава Јовановић (49) из Руме и њена унука С.Ј. (7) из Мачванске Митровице.
У оптужници се наводи да је Ђекић био за воланом ”пасата” и возио је под дејством алкохола од 1,73 g/kg и брзином од 142 km/h, гдје је ограничење 80 km/h. Тужилаштво Ђекића терети да је, без кочења, у десној траци ударио у ”пежо” на којем није била укључена свјетлосна сигнализација, нити је страдали пјешак на себи носио свјетлоодбојни прслук, док су возачева врата била отворена. Дејан је седио за воланом ”пежо”, а Видосава и дијете на задњем сједишту.
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”Усљед удара Александар је набачен на ”пасата”, а потом одбачен у канал. Преминуо је на лицу мјеста усљед разарања малог мозга и крварења у систем можданих комора”, наводи се у оптужници.
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Послије удара ”пасат” се зауставио у каналу са десне стране, а ”пежо” се од удара заротирао на путу. У оптужници се наводи да је Дејан главом ударио у предње стакло и испао на коловоз, те је усљед вишеструких повреда преминуо. Путнице су остале заглављене у слупаном ”пежоу” и Видосава је преминула у возилу Хитне помоћи, а С.Ј. током транспорта из Дома здравља Прњавор у УКЦ Републике Српске.
Ђекићу је на терет стављено кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја за које је запријећена затворска казна од три до 15 година, и казна одузимања возачке дозволе.
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