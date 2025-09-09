Logo
Жену избо па заклао ножем, осуђен 43 године затвора

Извор:

Аваз

09.09.2025

13:52

Коментари:

0
Жену избо па заклао ножем, осуђен 43 године затвора

Кантонални суд у Сарајеву донио је првостепену пресуду којом је Мирза Дуран осуђен на 43 година затвора за убиство Надире Сахачић.

Убиство је почињено на изразито окрутан начин у њеном стану у насељу Циглане. Према наводима из оптужнице, Сахачић је измасакрирана с два ножа, те на крају буквално заклана, пише Аваз.

Тијело убијене Надире је пронашао њен син Алден, она је била у локви крви, а све се десило у ноћи између 18. и 19. августа прошле године.

Како је истакла тужитељица током изношења завршних ријечи, жртва је задобила више од 80 повреда нанесених ножевима. Доктор Недим Сарајлић провео је вјештачење у овом поступку, а утврђено је да се несретна жена бранила рукама, штитећи дијелове тијела.

Један свједок је на ранијем рочишту казао да су трагови крви били по поду, по стубишту и на прекидачима. Навео је да се тијело виђело с врата из ходника.

С обзиром да је ријеч о првостепеној пресуди, на њу постоји могућност жалбе.

