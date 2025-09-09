Жену избо па заклао ножем, осуђен 43 године затвора

Извор:
Аваз
09.09.2025
13:52
Коментари:0
Кантонални суд у Сарајеву донио је првостепену пресуду којом је Мирза Дуран осуђен на 43 година затвора за убиство Надире Сахачић.
Убиство је почињено на изразито окрутан начин у њеном стану у насељу Циглане. Према наводима из оптужнице, Сахачић је измасакрирана с два ножа, те на крају буквално заклана, пише Аваз.
Тијело убијене Надире је пронашао њен син Алден, она је била у локви крви, а све се десило у ноћи између 18. и 19. августа прошле године.
Како је истакла тужитељица током изношења завршних ријечи, жртва је задобила више од 80 повреда нанесених ножевима. Доктор Недим Сарајлић провео је вјештачење у овом поступку, а утврђено је да се несретна жена бранила рукама, штитећи дијелове тијела.
Један свједок је на ранијем рочишту казао да су трагови крви били по поду, по стубишту и на прекидачима. Навео је да се тијело виђело с врата из ходника.
С обзиром да је ријеч о првостепеној пресуди, на њу постоји могућност жалбе.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму