Афричка куга се незаустављиво шири, ево гдје је ново жариште

Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства саопштило је да је због новог избијања афричке куге свиња (АКС), потврђеног у петак на имању са 20 држаних свиња на подручју насеља Даљ у општини Ердут, проширило зону заштите и зону надзора на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније.
Из Министарства су позвали на повећан опрез и појачану хигијенску и биосигурносну контролу.
„Данашње ново избијање доказује како вирус афричке куге свиња на том подручју несметано циркулише и представља стални високи ризик за сва имања на којима се држе свиње. Поново позивамо све субјекте на континуирану примену свих биосигурносних и хигијенских мјера на својим имањима и да посебну пажњу обрате на могући посредни контакт са вирусом афричке куге свиња у окружењу током пољопривредних и шумских радова“, поручили су из Министарства.
Зоне заштите тренутно су на снази:
У Осјечко-барањској жупанији: насеља Сарваш и Тења (подручје Града Осијека), насеља Бијело Брдо и Даљ.
Зоне надзора у Осјечко-барањској жупанији:
Насеља Неметин, Клиса, Брест, Подравље, Бријешће и Тврђавица (Град Осијек), Алмаш и Ердут (општина ЕрдуТ), Антуновац и Ивановац (општина Антуновац), Биље и Копачево (општина Биље), Ливана (општина Чепин), Ернестиново, Дивош и Ласлово (општина Ернестиново), као и Силаш и Палача (општина Шодоловци).
Зоне надзора у Вуковарско-сремској жупанији:
Насеља Вера, Ћелије, Бобота и Трпиња (општина Трпиња), Борово (општина Борово), Корог (општина Тординци), Слаковци и Орлик (општина Стари Јанковци), Петровци и Свињаревци (општина Богдановци), Берак (општина Томпојевци), Негославци (општина Негославци), Комлетинци и Оточ (Град Оточ), Привлака (општина Привлака), Мирковци (Град Винковци) и Церић (општина Нуштар).
