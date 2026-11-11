Ако ово унесете у Хрватску, пријети вам казна од 13.260 евра

Аутор:АТВ редакција
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Домаћи суџук за родбину у Њемачкој или Аустрији може завршити код цариника већ на уласку у Хрватску. Путници из Босне и Херцеговине не смију у личној пртљази уносити суџук и друге месне прерађевине у Европску унију, чак ни у малим количинама.
Исто правило важи за домаћу суџук и онај купљен у трговини. Вакуумско паковање, декларација произвођача и рачун не мијењају правила. Забрана обухвата и сухо месо, кобасице, кулен, пршут и сланину, а примјењује се на првом уласку у ЕУ, без обзира на крајње одредиште путника.
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Путници из БиХ могу понијети до два килограма меда по особи. За суџук је дозвољена количина у личној пртљази нула килограма. Ослобођење од увозних давања за робу вриједности до 300 евра у друмском саобраћају односи се на робу чији је унос допуштен.
Хрватски Закон о проведби царинског законодавства Европске уније за физичке особе прописује казну од 390 до 13.260 евра за прекршаје из члана 63. Међу њима су покушај уношења робе на скривен начин и неподношење царинске декларације за робу чији је унос забрањен или ограничен. Износ од 13.260 евра законски је максимум за ту категорију прекршаја, а конкретна казна зависи од околности случаја и утврђеног прекршаја.
Цариници могу одузети и мању количину суџуке. Хрватски правилник предвиђа и трошак уништавања одузетих производа од 10 еура за пошиљку до једног килограма, уз додатна два еура за сваки наредни килограм. Тако би уништавање пет килограма суџуке коштало 18 евра, одвојено од евентуалне прекршајне казне.
Ако путник на пријелазу схвати да у пртљази има суџук, треба је пријавити царинику током контроле. Забрана уноса важи и за пријављене производе. Европска комисија наводи да су та ограничења уведена ради спречавања ширења заразних болести животиња, пише Мондо.
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